Vanaf zaterdag mondmaskers verplicht in winkel

De federale overheid verplicht vanaf zaterdag 11 juli mondmaskers in winkels in ons land. Dat bevestigt het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR). Ook in bioscopen, musea, concertzalen en bibliotheken wordt een mondmasker verplicht.

Het overlegcomité is vandaag samengekomen met de experts die de ons land uit de coronapandemie begeleiden, de GEES. Zij volgen het advies van de Hoge Gezondheidsraad op. De raad adviseerde vanochtend om het dragen van mondmaskers in winkels te verplichten. "Het overlegcomité heeft beslist om de verplichting van een mondmasker uit te breiden. Momenteel was dat enkel verplicht op het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals kappers. Vanaf zaterdag 11 juli is een mondmasker ook verplicht in winkels, winkelcentra, bioscopen, theaters, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken", aldus het kabinet van Wilmès.

De lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie in ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties.Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie. Winkels die zich niet aan de regels houden, zullen bij herhaardelijke overtredingen gesloten worden. Mondmaskers zijn tot slot nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf.