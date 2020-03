Verenigde Handelaars Halle: "Sluit alsjeblief de winkel"

In onze regio sluiten meer en meer winkels proactief de deuren. Daarbij horen ook filialen van grote winkelketens. De Verenigde Handelaars Halle roepen ondernemers intussen op om de winkels in Halle te sluiten. "De tijd van ik-denken is gedaan. Het is wij-denken momenteel. De enige juiste beslissing nu is de winkel sluiten", zegt Christine Verhulst.

De voorbije dagen sloten al enkele handelaars in Halle hun winkel. Dat lijstje wordt alsmaar langer. "We steunen winkels die sluiten. Ondanks de gevolgen zwaar zullen zijn, denken we dat de volksgezondheid op dit moment belangrijker is", zegt Christine Verhulst, voorzitster van de Verenigde Handelaars Halle. Ook heel wat grote ketens sluiten de deuren. De Merchtemse winkelketen ZEB sluit vanaf vandaag al z'n 113 vestigingen in het land. Onder meer de winkels in Merchtem, Asse, Sint-Pieters-Leeuw en Halle gaan dicht.

Ook FNAC, Vandenborre, Krëfel, JBC, Schoenen Torfs, Decathlon, Terre Bleue, Proximus, MediaMarkt, IKEA, Dreamland, DreamBaby en ICI Paris XL sluiten tijdelijk de deuren van al hun winkels. Heel wat winkels schakelen volledig over op online verkoop. Al zo'n 30.000 bedrijven in ons land hebben een aanvraag gedaan om via technische werkloosheid hun personeel thuis te laten blijven. Dat is samen goed voor zo'n 300.000 werknemers.