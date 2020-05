De risicofase voor natuurbranden in de provincie Vlaams-Brabant is opgetrokken van geel naar oranje. Door de droogte en warme temperaturen de komende dagen is er een verhoogd brandgevaar in 25 natuurgebieden in onze regio.

Agentschap Natuur en Bos vraagt extra waakzaam in de natuur. "Het is zeer droog en de komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen, geen neerslag en een matig tot sterke wind voorspeld. Die combinatie vormt een gevaarlijke cocktail voor natuurbranden", zegt Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur en Bos.

Boswachters zullen de situatie gebied per gebied zo goed mogelijk opvolgen en een extra oogje in het zeil houden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. "Een brand kan snel van een zeer kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen kunnen snel een grotere brand veroorzaken. Wees dus voorzichtig in de natuur, rook er niet en maak zeker zelf ook geen vuur", aldus Denaeghel.

In onze regio is er een verhoogd risico in de volgende natuurgebieden: