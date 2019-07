Vierarmentunnel weer open, verkeer normaliseert stilaan

De Vierarmentunnel op de Brusselse Ring in Tervuren is de hele voormiddag afgesloten geweest voor alle verkeer, als gevolg van een stroompanne. Tot halverwege de middag stonden er lange files.

De stroompanne deed zich rond 7 uur vanochtend voor. Toen het defect hersteld was, bleek dat de hoogspanningsinstallatie van de tunnel niet kon opgestart worden. Daardoor werkten de verlichting, de verluchting, de camera’s en de veiligheidsinstallaties in de tunnel niet. Onveilig, en dus ging de tunnel in beide richtingen dicht en moest al het verkeer bovengronds blijven. Dat veroorzaakte kilometerslange files in de hele omgeving. Pas om twee uur vanmiddag was het probleem opgelost, maar het duurde dan nog meer dan een uur vooraleer het verkeer weer normaal verliep.