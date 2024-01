Vilvoorde roept buurgemeenten op: “Organiseer ook winteropvang zodat we niemand moeten weigeren”

Vilvoorde roept de gemeenten Machelen, Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout op om ook winteropvang te organiseren. Vilvoorde is het enige lid van hulpverleningszonde BRAVIO dat dat doet, nadat het Centrum voor Algemeen Welzijn er geen geld meer voor heeft. Maar ze zien steeds vaker mensen uit de andere gemeenten opdagen, die ze dan moeten terugsturen - opnieuw de kou in.

Het was even improviseren, maar de winteropvang in het voormalige crematorium in de Havendoklaan draait al een maand op volle toeren. Bed, bad en brood, en dat dankzij een twintigtal vrijwilligers en heel wat donaties. Wie er recht heeft op een plek, bepaalt het OCMW. Maar af en toe moeten er ook mensen, uit andere plekken van hulpverleningszone BRAVIO, aan de deur worden weggestuurd. “Boven alles bieden we de daklozen menselijk contact aan”, zegt coördinator Wouter Van Roost. “Dat we mensen terug het straat moeten opsturen, doet pijn aan het hart.”

De oproep van burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte is dan ook duidelijk. “We zijn op dit moment de enige die winteropvang zelf organiseren, terwijl de hulpverleningszone ook Zemst, Machelen, Steenokkerzeel en Kampenhout bevat. De oproep aan die gemeenten is dan ook duidelijk: neem ook gelijkaardige opvanginitiatieven zodat we niet permanent mensen vanuit jullie gemeente moeten weigeren”, zegt Bonte. “Het is niet alleen humaan, maar ook nuttig. Vilvoorde ziet de opvang als een startpunt naar efficiënte hulp, bijvoorbeeld op vlak van begeleiding naar werk of de zoektocht naar een woning.”