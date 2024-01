Vlaams minister van Samenleven Gwendolyn Rutten (Open VLD) wil de aanpak van Colruyt Group om nieuwkomers sneller aan het werk te zetten, uitrollen in heel Vlaanderen. Rutten bracht vanmorgen een bezoek aan het distributiecentrum Dassenveld in Halle. “Onze arbeidsmarkt schreeuwt om werkkrachten. We moeten personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers, intensiever begeleiden. De aanpak van Colruyt Group is daarin zeer interessant,” aldus Rutten.

Het potentieel van elke werknemer tot zijn recht laten komen. Dat is de centrale doelstelling van het personeelsbeleid bij Colruyt Group. Het bedrijf zet dan ook in op diversiteit en inclusie. Zo volgden meer dan 880 werknemers van Colruyt Group het afgelopen jaar taallessen, goed voor een investering van 2,3 miljoen euro. “We ondernemen actie om de drempels voor de toegang tot werken te verlagen en integratie en slaagkansen te versterken,” zegt Liesbeth Sabbe, HR-directeur bij Colruyt Group. “Zo bieden we al bijna 25 jaar taallessen aan voor wie daar nood aan heeft. Daar hoort een stevige “on the job learning” bij op verschillende vlakken: taal, vaktechnische en persoonlijke groei.”

"Inspirerend voorbeeld"

Vlaams minister Rutten wil leren van Colruyt. “Ik wil nieuwkomers zo snel mogelijk aan de slag krijgen. Dat is goed voor de maatschappij, goed voor de nieuwkomer en goed voor onze bedrijven. De laatste jaren hebben we grondig hervormd, maar er is ruimte voor verbetering. Colruyt biedt een inspirerend voorbeeld van hoe we nieuwkomers aanklampend kunnen begeleiden om van dag één aan de slag te gaan.”

Het Vlaamse inburgeringstraject focust met zijn vier pijlers op het leren van de Nederlandse taal, het ontdekken van onze Vlaamse samenleving, het begeleiden naar de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een sociaal netwerk voor nieuwkomers. Als gevolg van dit hervormde inburgeringsbeleid zijn vandaag 90% van de inburgeraars ingeschreven bij VDAB, waar dit vroeger slechts 17% was.