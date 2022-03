Vlaamse subsidies voor 3 erfgoedprojecten in Halle-Vilvoorde

De Sint-Pieterskerk in Galmaarden haalt 1,1 miljoen euro Vlaamse subsidies binnen. Tijdens de kermis in het centrum van Galmaarden belandde 14 jaar geleden een vuurpijl in de dakgoot van de Sint-Pieterskerk. De kerk ging in vlammen op. Het bisdom besliste enkele jaren later dat het gebouw niet langer dienst zou doen als kerk. De gemeente werd eigenaar en ging op zoek naar een nieuwe invulling. In de voormalige kerk zullen een bibliotheek en ontmoetingshal komen. Het totale project wordt geraamd op 6 miljoen euro. “We zijn erg blij met de subsidie”, reageert bevoegd schepen Ludo Van Paepegem. “Het Agentschap vindt het een fris en gedurfd project dat inzet op flexibel gebruik van de kerk en ingebed is in de lokale gemeenschap. Dit nieuws geeft ons een boost. We gaan er vol tegenaan en zijn ervan overtuigd dat we met dit project een meerwaarde zullen creëren voor het centrum van onze plattelandsgemeente. Het wordt een plek van en voor iedereen.”

In Grimbergen krijgt de Liermolen subsidies van minister Diependaele. Daar wordt werk gemaakt van een combinatie van museumactiviteiten en erfgoedlogies. Ook het slotklooster Visitatie, dat op het grondgebied van Kraainem en Zaventem ligt, kan rekenen op steun van de Vlaamse overheid. Het klooster wordt gerestaureerd en herbestemd tot jeugdzorggemeenschap.