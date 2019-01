Voor 'Beste café ter wereld' moet je naar Eizeringen

Het 'Beste café ter wereld' bevindt zich in Eizeringen, een deelgemeente van Lennik. Het heet 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' en het is niet de eerst keer dat kenners het café uitroepen tot beste van de wereld.

De verkiezing tot beste café van de wereld is een initiatief van de internationale bierwebsite Rate Beer. 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' bestaat al sinds 1842 en het werd in het verleden al 4 keer uitgeroepen tot beste café van de wereld. In het café kan je een selectie van meer dan 200 bieren proeven, vooral lambiek, oude geuze en oude kriek. 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' is enkel open op zondag en na begrafenissen.