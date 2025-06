Kwarteeuw DAIS vzw: "Een van de grootste clubs in Vlaanderen"

In 2000 zag DAISvzw het levenslicht. Het doel van de vereniging zit in de naam vervat: Doe Aan Integratie door Sport. DAIS is een onafhankelijke vzw opgericht om sport voor personen met een verstandelijke beperking te organiseren en te promoten in het Pajottenland en de Denderstreek.

Van zwemmen en voetbal tot bocce en zelfs muurklimmen, zowel recreatief als competitief. Bij DAIS kan vrijwel alles. Dat heeft een weersalg op het ledenaantal zegt voorzitter Freddy De Mot. "Wij zijn sterk gegroeid in die 25 jaar. Vooral de laatste dertien jaar zijn we stevig vergroot. We zitten nu op 250 leden in negen sporttakken", zegt De Mot. "Het is één van de grootste clubs in onze doelgroep in Vlaanderen."

Volgens De Mot - vader van Lenniks ereburger en gedecoreerd zwemster Mieke De Mot - is er nog heel wat werk voor de boeg. "Men wil meer integratie in de reguliere clubs bereiken. Dat verloopt niet altijd super", zegt de voorzitter. Vandaag is het evenwel feest met volksspelen, djembésessies en een barbecue.

In Uitgelicht sprak Ilja Biesemans deze week met Elien Moerman, coördinator sport-voor-allenbeleid. Het gesprek ging over de toekomst van G-sporten.