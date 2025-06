Lennik verkoopt Tramstatie-site: “Elia wil er investeren in lokale energievoorziening”

De Tramstatie-site staat al een geruime tijd leeg. Een paar jaar geleden deed het nog even dienst als coronatestcentrum, maar de zaal wordt sinds 2022 niet meer gebruikt en ook de concessie van de frituur op het terrein liep eind 2023 af. Daarnaast verplaatsten de gemeentelijke technische diensten hun opslag inmiddels ook al. Vorig jaar werd de site al eens van de hand gedaan, maar de verkoop werd toen ontbonden.

“Elia, dat eigenaar is van het achterliggende terrein, toonde interesse om het perceel aan te kopen gezien op haar huidige site niet meer over uitbreidingsmogelijkheden beschikt”, zegt burgemeester Irina De Knop. “De netbeheerder wil op de voormalige site investeren in een toekomstgerichte oplossing voor de energievoorziening in de regio. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan de lokale energiezekerheid.”