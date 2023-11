Voorleesbuddy’s staan centraal tijdens De Voorleesweek

We zitten midden in De Voorleesweek. Die loopt nog tot en met zondag. Heel wat bibliotheken in onze regio organiseren activiteiten met als thema: ‘word jij mijn voorleesbuddy?’.

Doel van De Voorleesweek is het ‘voorleesplezier’ doorgeven aan jong en oud. In heel wat scholen komen deze week ouders en grootouders voorlezen in de klas en de bibliotheken organiseren voorleesfeestjes voor kinderen. Zo kunnen die genieten van spannende verhalen voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. In veel bibliotheken kan je ook knutselen. Dan kan je je eigen voorleesbuddy knutselen.

Waarom een voorleesbuddy?

Voorlezen is niet alleen leuk, het heeft ook talloze voordelen voor zowel kinderen als volwassenen. Het versterkt de taalontwikkeling, stimuleert de verbeelding en creëert een sterke band tussen voorlezers en luisteraars. Dat is waarom deze keer de nadruk wordt gelegd op het idee van de voorleesbuddy. Een voorleesbuddy kan een vriend, ouder, grootouder, leraar, of zelfs een knuffelbare metgezel zijn, eentje die kinderen zelf dus kunnen knutselen.

Onze reporters trekken voor het nieuws naar de bib in Ternat.