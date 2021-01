Waar komen in onze regio vaccinatiecentra?

Inwoners uit de gemeenten Wemmel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise zullen zich kunnen laten inenten in twee vaccinatiecentra: in de JDK-hall in Londerzeel-Industriezone en het Complex Zijp in Wemmel.

Ook de Eerstelijnszone Bravio heeft twee plekken naar voren geschoven. Het gaat om CC Het Bolwerk in Vilvoorde en de oude veiling in Kampenhout. Op deze plekken zullen inwoners uit Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Vilvoorde en Machelen gevaccineerd worden. Mensen die dichter bij vaccinatiecentra van andere eerstelijnszones wonen, zouden zich ook daar kunnen laten vaccineren. Vooral De Nekker in Mechelen en het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek komen dan in beeld.

De gemeenten Beersel, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode zijn dan weer akkoord om een vaccinatiecentrum in te richten in evenementenhal DOC en het aanpalende bezoekerscentrum De Lambiek in Beersel. In de Zennevallei wordt gedacht aan sportcomplex De Bres of turncentrum Start 65 in Halle en zaal Zonnig Leven in Sint-Pieters-Leeuw.

In het Pajottenland is er nog geen duidelijkheid over de precieze plek waar zal gevaccineerd worden. Er wordt wel gekeken om een centra in de regio rond Dilbeek te hebben en één in het zuidelijke deel van het Pajottenland. Het oud vredegericht in Herne - waar ook mensen getest worden - was eerder al een optie als vaccinatiecentrum; maar een definitieve beslissing is er nog niet.