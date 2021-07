Walden Festival brengt mix van genres op originele Brusselse locaties

De makers van Klarafestival organiseren deze zomer voor het eerst een informele tegenhanger van het grootste klassieke muziekfeest in België. Het Walden Festival vindt plaats op zondag 18 juli in en rond het Leopoldpark in Brussel. Het opzet is mensen in een groen kader laten genieten van diverse muziek: van klassiek over hedendaags tot jazz.

Het Walden Festival opent met ‘De vier jaargetijden’ in een bewerking van Max Richter gebracht door het Leuvense Ataneres Ensemble. Zij spelen op het hoofdpodium in de tuin van het Museum voor Natuurwetenschappen. Ook de andere podia staan in en rond het Brusselse Leopoldpark met veel groen en een paar architecturale parels. “Het zijn schitterende locaties om te ontdekken”, zegt intendant Joost Fonteyne. “Het is een park dat hier midden in het centrum van Brussel ligt, maar niet het meest bekende park. Maar ook in schitterende gebouwen zoals de bibliotheek Solvay, het Lycée Emile Jacqmain en de Citizens Garden kan je naar concerten.”

De programmatie is divers. Het wordt een cocktail van klassiek, hedendaags, jazz, niet-westers en ‘new classical’. Door corona blijft de capaciteit bij deze eerste editie nog beperkt tot 450 bezoekers. Het festival is intussen nagenoeg uitverkocht. Je kan het wel ook beleven via Klara tussen 14u en 18u op 18 juli.