Werkloosheid in Halle-Vilvoorde daalt licht

Het aantal werkzoekenden in Halle-Vilvoorde is met bijna 7% gedaald tegenover april vorig jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van de VDAB. Over de volledige provincie Vlaams-Brabant daalt het aantal werkzoekenden zelfs met 9% tegenover vorig jaar.

Vlaams-Brabant volgt met de dalende trend nu ook de rest van Vlaanderen. Vorige maand was onze provincie de enige Vlaamse provincie waar de werkloosheid nog steeg tegenover vorig jaar. VDAB weet die toename toen onder meer aan de activiteiten op de luchthaven van Zaventem, die door de coronacrisis op een laag pitje blijven draaien. Maar nu kleuren ook de cijfers in onze regio groen. Op dit moment telt VDAB 14.718 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde, 3% minder dan vorige maand en bijna 7% minder tegenover april van vorig jaar.

“Dat de werkzoekendencijfers blijven dalen is zeker en vast een goed signaal. Uiteraard moeten we er wel rekening mee houden dat er nog steeds veel tijdelijk werklozen zijn en er nog heel wat steunmaatregelen van kracht zijn, waardoor de echte impact op de cijfers nog niet zichtbaar is", zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). "Toch kunnen we hieruit een voorzichtig positief signaal optekenen dat onze economie, onze bedrijven opnieuw vertrouwen krijgen en aan herstel begonnen zijn."