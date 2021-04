Werkloosheid in Vlaams-Brabant stijgt licht

Het aantal werkzoekenden in Vlaams-Brabant is in maart licht gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van de VDAB. Onze provincie is daarmee een uitzondering in Vlaanderen, want in alle andere Vlaamse provincies daalt de werkloosheid.

De VDAB telde in maart net geen 26.600 werkzoekenden in Vlaams-Brabant. Dat is iets meer dan maart vorig jaar, de start van de coronacrisis. Het is vooral Halle-Vilvoorde die de werkloosheidscijfers in onze provincie naar omhoog duwen. Onze regio telde de voorbije maand 3,1% meer werkzoekenden tegenover maart vorig jaar. De VDAB ziet de activiteiten op de luchthaven als een bepalende factor. “Veel diensten die gerelateerd zijn aan de luchthaven en het personenvervoer, hebben hun deuren moeten sluiten. Dat laat zich voelen in de cijfers”, zegt Jemima Bidee, expert arbeidsmarkt van de VDAB in Het Nieuwsblad.

De VDAB ziet nog een verklaring voor de stijgende werkloosheid. “We vermoeden dat dit komt omdat het aantal werkzoekenden veel lager lag in Halle-Vilvoorde dan in de andere regio’s, vergeleken met een tiental jaar geleden”, aldus Bidee. “Omdat Halle-Vilvoorde van een vrij positieve situatie komt, vertekent zich dat in slechtere cijfers vandaag.” Volgens de VDAB is het koffiedik kijken hoe de arbeidsmarkt de komende maanden zal evolueren. Veel zal volgens hen afhangen van de coronacijfers en de steunmaatregelen van de overheden.