Wie omleidingen Halle negeert, riskeert vanaf vandaag boetes

De voorbije weken informeerde en sensibiliseerde de politie over de omleidingswegen die ingevoerd werden, vanaf vandaag gaat het controleren en verbaliseren. Zo zullen de Arkenvest en de Auguste Demaeghtlaan nauwlettend in de gaten gehouden worden. "De macht der gewoonte mag geen excuus zijn voor het begaan van verkeersovertredingen. De Arkenvest bijvoorbeeld is voorbehouden voor openbaar vervoer, bijkomend autoverkeer bemoeilijkt maar de doorstroming van de bussen", zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroucke (Groen).

Ook op andere plekken zal gecontroleerd worden. De stad Halle is tevreden over de eerste weken. "De impact van het afsluiten van de Zennebrug lijkt voorlopig beter mee te vallen dan verwacht. Maar voor conclusies is het nog veel te vroeg", aldus Vandenbroucke. "De voorbije dagen kregen we heel wat suggesties en opmerkingen van inwoners en bezoekers. De stad staat hier zeker voor open en zal alle meldingen één voor één bestuderen. Mogelijk krijgen suggesties ook een gevolg, maar we willen altijd de gevolgen van zo’n bijsturing eerst grondig bekijken."