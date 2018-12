Wonen in Halle-Vilvoorde alsmaar duurder

397.000 euro, dat is de gemiddelde prijs voor een open bebouwing in Halle-Vilvoorde. Een gesloten of half open bebouwing (275.000 euro) is zo’n 3.000 euro duurder geworden tegenover dezelfde periode vorig jaar, een appartement (205.000 euro) zo’n 6.000 euro duurder. De FOD Economie baseert zich daarvoor op bijna 1800 verkochte woningen en appartementen het voorbije kwartaal.

Sinds 2015 zijn de vastgoedprijzen aanzienlijk aan het stijgen. Voor een open bebouwing betaalde je in 2015 gemiddeld 353.000 euro, vandaag is dat dus 34.000 euro meer. Een stijging met ongeveer 10% op drie jaar tijd. Voor een gesloten of half open bebouwing en appartement betaal je gemiddeld 20.000 euro meer dan drie jaar geleden.

Als we vergelijken met de rest van Vlaanderen, blijft Halle-Vilvoorde een bijzonder dure regio. Een open bebouwing is enkel in het arrondissement Brussel en Antwerpen duurder. In de top-10 van duurste Vlaamse gemeenten staan vier gemeenten uit onze regio: Kraainem staat op 3, Wezembeek-Oppem op 4, Overijse op 7 en Sint-Genesius-Rode op 8. In al deze gemeenten betaal je tussen de 415.000 en 490.000 euro voor een open bebouwing.