Woningen in Vlaams-Brabant nog eens 5% duurder

De vastgoedmarkt zakte in het tweede kwartaal van dit jaar in mekaar door de coronacrisis, maar de voorbije drie maanden is er duidelijk sprake van herstel. Niet alleen het aantal vastgoedtransacties stijgt weer, de prijzen doen dat ook. In Vlaams-Brabant is een appartement nu gemiddeld 5 procent duurder dan een jaar geleden, voor een huis is dat zelfs bijna 6 procent. Voor een huis tel je nu gemiddeld in onze provincie 351.068 euro neer, voor een appartement 253.304 euro. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In de afgelopen maanden was er sowieso sprake van een inhaalbeweging, maar we zien ook dat veel kopers zich na de lockdownperiode extra gretig op de markt hebben gestort. Verkopen verliepen soms wat sneller dan anders, zeker als het om woningen ging die bijzonder gegeerd waren. Dat had ook een effect op de gemiddelde prijzen, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is.”