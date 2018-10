Yeti Ski: leren snowboarden zonder sneeuw

Buiten is het aangenaam weer, van sneeuw is er nog lang geen sprake, maar op de skipiste van Anderlecht leren iedere zaterdag jonge regiogenoten snowboarden. Hoe moeilijk is het om te snowboarden op borstels? En welke spectaculaire moves hebben de jonge snowboarders al geleerd dit seizoen?

Onder een stralende najaarszon wordt er in Anderlecht, vlakbij de grens met Sint-Pieters-Leeuw geskied en gesnowboard. Sneeuw is daarvoor niet nodig, want de kunstskipiste is een goed en uitdagend alternatief.



“Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met op ijs snowboarden. Dat is een heel andere manier. Hier is het ook veel moeilijker om te snowboarden dan in gewone sneeuw. Veel harder, je valt ook veel harder. Als je het hier kunt, kun je het overal,” zegt Liam Vandenbulte, snowboarder uit Essenbeek

Hoodmonitor van Yeti Ski, Wim Dewaele uit Dilbeek, treedt Liam bij. “Echte sneeuw is vergevingsgezinder. Dit vergeeft veel minder foutjes, dus het is wel een beetje gladder. Het moet ook juist zijn want anders straft het veel sneller af dan de gewone sneeuw.”

Voor de beginnende snowboarders is de skipiste een lastige klus, maar wel de ideale leerschool om een goede snowboardtechniek te leren.