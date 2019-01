Youri Tielemans trekt naar Leicester City

Youri Tielemans trekt zo goed als zeker naar de Premier League. AS Monaco leent de Leeuwse middenvelder tot het einde van dit seizoen uit aan Leicester City. Tielemans zou vandaag zijn medische testen afleggen in Engeland.

Het gerucht dat de nu 21-jarige Tielemans naar Engeland trekt, hing al een tijdje in de lucht. De middenvelder kon naar een resem Engelse clubs waaronder Arsenal, West Ham United, Wolverhampton Wanderers, Newcastle United, Tottenham Hotspur en Leicester City. Tielemans kiest voor The Foxes, de nummer 10 in de Engelse Premier League.

Adrien Silva maakt de omgekeerde beweging en trekt van Leicester City naar AS Monaco, dat aan een dramatisch seizoen bezig is. De club uit het prinsdom staat op een 19de plaats. Tielemans was dit seizoen goed voor 5 doelpunten in 30 wedstrijden voor AS Monaco. De club betaalde twee seizoenen terug 26,2 miljoen euro voor de middenvelder uit Sint-Pieters-Leeuw. Na afloop van het seizoen keert de Rode Duivel wel terug naar AS Monaco.