Zara kan nog geen voet op Belgische bodem zetten

Zara Rutherford uit Sint-Genesius-Rode zal nog even moeten wachten op haar wereldrecord. Normaal moest de 19-jarige pilote vandaag landen in Kortrijk na haar vlucht rond de wereld, maar slecht weer gooit roet in het eten.

Midden augustus vertrok Zara Rutherford voor een solovlucht rond de wereld. Normaal zou die reis drie maanden duren, maar door visumproblemen en slecht weer liep haar vlucht al zo'n twee maanden vertraging op. Ook nu spelen slechte weersomstandigheden haar parten. Eerst zou ze vorige week vrijdag landen in Kortrijk, maar dat werd uitgesteld naar vandaag. Maar door het slechte weer kan ze ook nu niet opstijgen in Tsjechië, waardoor haar laatste vlucht wordt uitgesteld naar later deze week. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

Van zodra het weer het toelaat, onderneemt Zara haar laatste etappe. Als ze landt op Belgische bodem, wordt de pilote uit Sint-Genesius-Rode de jongste vrouwelijke pilote die ooit alleen onze planeet rond heeft gevolgen. Haar voorgangster was 30 jaar, Zara is er 19. Met haar vlucht wil ze meisjes inspireren voor een carrière in de wetenschap, technologie en luchtvaart.