UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw wordt UiTPAS Zender: “Ook Beersel en Sint-Genesius-Rode sluiten aan”

Sinds de lancering in 2021 hebben meer dan 2.000 mensen een UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw. Samen spaarden zij al meer dan 100.000 punten.

Met de nieuwe UiTPAS Zender kunnen inwoners van Leeuw, Beersel en Sint-Genesius-Rode hun punten over de gemeentegrenzen heen sparen en ruilen. Ook het kansentarief, een korting van maar liefst 80%, kan in de hele regio worden gebruikt. Dit kansentarief is voorzien voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer, collectieve schuldenregeling of in het bezit van een European Disability Card. Zo krijgen nog meer mensen die het financieel moeilijk hebben de kans om ook te genieten van vrije tijd.

Het UiTPAS-kaartje De UiTPAS kan in elke gemeente worden gebruikt in de bibliotheek, bij de cultuur- of vrijetijdsdienst, de sporthal, de buurthuizen,… Naast participeren in de eigen regio kan de pashouder in heel Vlaanderen en Brussel punten sparen en ruilen met zijn UiTPAS. Leeuwenaren kunnen ervoor kiezen om hun UiTPAS gratis te laten omruilen voor de nieuwe UiTPAS, maar de oude versie blijft ook werkzaam.

Het volledige overzicht, inclusief alle verkooppunten, is terug te vinden via onderstaande link.