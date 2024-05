Vandaag is het wereld MS-dag. MS of Multiple Sclerose is een auto-immuunaandoening, wat wil zeggen dat het immuunsysteem het eigen weefsel beschadigt. Bij patiënten resulteert dat vaak in stijve spieren en spierverzwakking. Het Nationaal MS Centrum in Melsbroek bracht patiënten en hulpverleners vandaag informeel samen.