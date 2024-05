Frédéric Van den Steen begint als CEO van OH Leuven: “Focus op uitbouw van de club"

De 53-jarige Frédéric Van den Steen heeft veel ervaring in de voetbalwereld. Hij schopte het als voetballer tot in de tweede klasse en was nadien ook trainer bij Londerzeel en Grimbergen. Vervolgens werkte Van den Steen als commercieel directeur bij verschillende grote sportmerken. De laatste drie jaar was hij aan de slag als CEO bij Beerschot, waar hij uitstekend werk geleverd heeft. Met de titel in de tweede klasse als kers op de taart. Na drie jaar bij Beerschot maakt Van den Steen nu de overstap naar OH Leuven, dat sinds september naar een opvolger voor Peter Willems zocht.

De Mollemnaar is gelukkig dat hij aan het nieuwe hoofdstuk kan beginnen. “Ik ben zeer verheugd om als CEO deel uit te maken van deze mooie club. OH Leuven is ondertussen al jaren een vaste waarde in het profvoetbal en heeft altijd kunnen rekenen op een trouwe achterban. Ik kijk er enorm naar uit om samen met het hele team aan de slag te gaan en bij te dragen aan het succes van de club”, zegt Van den Steen. "De focus ligt nu eerst op de uitbouw van de club, zowel sportief als extrasportief."

Van den Steen zal bij OH Leuven niet langs de lijn staan, maar de lijnen van de club uitzetten. Er wacht hem heel wat werk op de plank, zoals het samenstellen van een nieuwe kern. “De club is ambitieus en wil de groep versterken. Ik denk dat dat ook nodig is, maar we mogen ons niet laten lijden door tijdsdruk en dan de verkeerde beslissingen nemen”, zegt Van den Steen. “Sportief denk ik dat volgend jaar een plek in de middenmoot haalbaar zijn, maar op termijn mikken we hoger.”