Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk wordt gerenoveerd en uitgebreid

De werken beginnen dit najaar en zouden een jaar duren. Tijdens de renovatie verhuist het gemeenschapscentrum naar andere locaties in Opwijk en zal de fysieke bieb even plaats ruilen voor een online uitleendienst. De gemeente Opwijk schat de kostprijs op 1,5 miljoen euro. De plannen voor Hof Ten Hemelrijk slepen al lang aan.

“De eerste plannen dateren van 12 jaar geleden”, zegt schepen van Cultuur Jan Couck. “Daar besteden we nu terug aandacht aan. De bedoeling is dat we de luchtkwaliteit van de zaal verbeteren, het balkon terug toegankelijk maken en de capaciteit verhogen. We gaan loges bouwen voor de artiesten en onze werkmannen krijgen een mooie ruimte aansluitend op het park.”