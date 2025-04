Parket Halle-Vilvoorde tilt zwaar aan dierenmishandeling: “Boetes kunnen oplopen tot 800.000 euro”

De dossiers gaan over feiten die in 2022, 2023 en 2024 plaatsvonden. De meerderheid van de dossiers werd opgestart naar aanleiding van een controle van de politie en/of de Inspectie Dierenwelzijn. Vaak ging het om buren of omwonenden die melding deden van de feiten bij de politie. Daarnaast maakte de Inspectie Dierenwelzijn ook enkele dossiers over aan het parket omdat betrokkenen de voorgestelde administratieve geldboete weigeren te betalen. Zij worden nu gedagvaard.

“Met de themazittingen van 2 en 10 april willen we duidelijk maken dat we als parket zwaar tillen aan zaken van dierenmishandeling en -verwaarlozing. Het is belangrijk om goed na te denken of men dieren wel de gepaste huisvesting, voeding en verzorging zal kunnen geven, vooraleer men er in huis haalt. Overtreders riskeren sinds 2022 ook zwaardere straffen. Boetes kunnen oplopen tot 800.000 euro. Pittig maar jammer genoeg noodzakelijk in sommige gevallen”, aldus Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.

Verwaarlozing en slechte huisvesting

De feiten in de 16 dossiers zijn van allerlei aard maar slechte huisvesting en verwaarlozing overheersen. Zo kreeg een koppel uit de omgeving van Overijse meermaals de politie over de vloer om de leefomstandigheden van twee honden, een Mechelse herder en een American Sfafford, te controleren. De twee dieren leefden in een ren met weinig bewegingsruimte, geen beschutting of speeltjes. De Mechelse herder werd bovendien aan een wurgketting gehouden. Beide dieren kregen ook niet de juiste voeding.

Chihuahua’s en een ‘huisrat’

Een ander dossier gaat om de leefomstandigheden van een 20-tal chihuahua’s. De eigenaars leefden in afwachting van de heropbouw van hun woning na een brand in twee caravans met hun honden. Bij regelmatige controles werd vastgesteld dat de leefomstandigheden en verzorging van de honden niet voldeed: uitwerpselen werden in de caravans aangetroffen, de dieren beschikten over te weinig bewegingsruimte, twee teefjes werden met hun pup in een kleine bench en zonder eten en drinken aangetroffen. Ook werden de reuen en teven die met elkaar verwant waren, niet van elkaar gescheiden met incest tot gevolg.

En een ander dossier heeft betrekking op een vrouw die sinds een veroordeling door het Hof van Beroep in 2023 maar een beperkt aantal dieren meer houden. Bij een controle worden op het terrein van de vrouw en haar partner meerdere honden aangetroffen. Buiten lopen er ook heel wat wilde ratten. In een caravan zitten 3 katten. Hun leefomstandigheden zijn onhygiënisch en erbarmelijk. In de woning zelf worden in aparte transportbakjes konijnen, een kip en een rat in een vangkooi gevonden. De rat zou worden opgekweekt als ‘huisrat’.

Strafmaat

Afhankelijk van de feiten riskeren overtreders boetes die kunnen oplopen tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Het parket kan bovendien aan de rechter vragen dat de rechtbank een tijdelijk of een levenslang verbod op het houden van dieren oplegt, of een sluiting voor maximum 3 jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf).