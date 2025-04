Sir Kwinten behoudt 2 Michelinsterren

Sir Kwinten in Lennik behaalde vorig jaar voor het eerst twee sterren. Die zijn bij deze dus herbevestigd en zo blijft de zaak in Lennik het enige tweesterrenrestaurant in onze regio. 't Stoveke in Strombeek-Bever, Maison Alain Bianchin in Overijse en Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem behouden hun ster. Restaurant Michel, dat tot vorig jaar een ster had, verliest z'n ster, nadat de zaak sinds begin dit jaar als Gastro Brisk wordt voortgezet door Sam Van Landeghem, de zoon van de vorige uitbater Robert Van Landeghem.

In ons land zijn slechts twee restaurants met drie sterren: Boury in Roeselare en Zilte in Antwerpen. In het totaal hebben 22 restaurants elk twee sterren en 127 zaken één ster.

Bib Gourmand

De jury van de Michelingids reikte ook opnieuw Bib Gourmands uit. Dat zijn onderscheidingen voor restaurants van hoge kwaliteit die een goeie prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden. In onze regio worden de bib gourmands van Station 3 in Kraainem, Monsieur V in Linkebeek, Ferment in Lennik en Faraya in Wemmel herbevestigd.

_In de keuken van Sir Kwinten werd de ceremonie van Michelin vol spanning gevolgd: _