90% meer sluikstorten opgeruimd in Vlaams-Brabant in vergelijking met 2023

Het Agentschap Wegen en Verkeer ruimde vorig jaar 1.736 ton zwerfvuil en sluikstorten langs Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Da’s bijna 28% meer dan in 2023. In onze provincie Vlaams-Brabant is er een flagrante stijging van 90%. De beruchte afvalspot Cargovil in Vilvoorde is in grote mate verantwoordelijk voor die toename, maar ook de drukke verkeersassen zijn hotspots voor sluikstorten.