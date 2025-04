4.000 betogers uiten ongenoegen in Brussel en zetten doodskist neer aan N-VA-hoofdkwartier

De betogers hadden een doodskist bij die ze voor de kantoren van N-VA neerzetten, de partij van premier Bart De Wever.

"Het is eigenlijk een doodskist om het einde van de openbare diensten, het einde van onze sociale verworvenheden aan te kondigen. We hoopten iemand te ontmoeten, maar dat was niet mogelijk. Het is een symbolische actie om duidelijk te maken waarvoor we vandaag op straat komen", legt Maxime Neys van de socialistische vakbond uit.

Werknemers uit allerlei sectoren, middenveldorganisaties en burgerbewegingen stapten mee vandaag. In totaal waren ze met zo'n 4.000. Er werd vandaag in veel Belgische steden betoogd, ook in de hoofdstad.

"De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd wil eigenlijk 13.000 mensen viseren, maar in werkelijkheid hebben ze een impact op in totaal 200.000 mensen. Dat zal een enorm kost betekenen voor de OCMW's, de gemeentebesturen", zegt Neys.

De stakingsdag vandaag was al de 23ste dit jaar en veroorzaakte opnieuw hinder bij het openbaar vervoer. Zo reden in onze regio maar 6 op de 10 bussen van De Lijn en reden ook een heleboel treinen niet.