Nieuwe biografie over Johan Boskamp: “Er komen zaken naar buiten die niemand weet”

‘Boskamp - Mijn Leven, sportieve en andere ontboezemingen'. Dat is de volledige titel van de nieuwe biografie van Johan Boskamp. Het boek gaat dan ook over meer dan enkel de voetbal- en trainerscarrière van de sympathieke Nederlander. “Alles komt aan bod. Het wordt zelfs wat gevaarlijk, want er staan zaken in waar niemand weet van heeft”, zegt Boskamp. “Moet je daarom het boek lezen? Lezen moet niemand, kopen wel, want de opbrengsten gaan naar twee goede doelen die Lydia gekozen heeft.”

Zijn vrouw Lydia heeft het verhaal van Boskamp mee opgetekend, en dus ook de goede doelen gekozen. Dat zijn BiJeva, dat zich inzet voor gezinnen in kansarmoede in Vlaanderen en Tomorrow4Isbiani, een vzw die aidswezen wil helpen in Zuid-Afrika. Het boek dompelt je onder in de wonderlijke voetbalwereld van Boskamp via tal van anekdotes, bijvoorbeeld over het moment waarop Johan in 1993 trainer van Anderlecht wordt. “Tijdens de eerste wedstrijd hingen er grote spandoeken met ‘Boskamp, rot op’. Ik was er één van Molenbeek die trainer werd van Anderlecht, dus de eerste weken was het wel wat zweten.”

Op zijn 75e beslist Boskamp dat de Champions League-finale tussen Real en Borussia Dortmund zijn laatste wedstrijd als analist is, maar hij blijft de sportactualiteit op de voet volgen. De Ronde van Frankrijk, maar ook het EK voetbal. “Yamal, Foden en Williams, van die gasten kan ik echt genieten. Bij ons is het enkel breed leggen, doodziek word ik daarvan”, besluit Boskamp.