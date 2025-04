Geen vertrekkende passagiersvluchten op Brussels Airport door nationale staking

De vakbonden voeren vandaag actie tegen de hervormings- en besparingsmaatregelen van de federale regering. G4S, dat instaat voor de veiligheid op de luchthaven, kan de bezetting niet garanderen en dus stijgt geen enkel passagiersvliegtuig op.

Eerder werd geschat dat 30% van de vertrekkende vluchten moest geschrapt worden, maar dat werd opgetrokken tot 50%. Uiteindelijk gaat het om 100%. De luchtvaartmaatschappijen brengen de passagiers op de hoogte.

De kans bestaat dat ook heel wat aankomende vluchten geannuleerd worden. Al moeten passagiers die landen niet door de veiligheidscontrole.

Ook de dienstverlening bij De Lijn is verstoord. In Vlaams-Brabant rijdt maar zes op de tien bussen. Ook op het spoor is er hinder, net als op het tram- metro- en treinnet in Brussel.