Dieven stelen ruim 250 kilogram aardappelen bij boer Jan: “Dit moet stoppen"

“De dieven komen telkens ’s nachts of in de vroege ochtend”, zucht boer Jan Robberechts, die samen met zijn ouders het landbouwbedrijf van de familie in de Lintkasteelstraat uitbaat. “Ze graven dan enkele ruggen open en nemen dan de dikste aardappelen mee. De kleinste aardappelen laten ze liggen. Zo vullen ze per keer een tiental emmers of zakken.”

“Ze zijn minstens drie keer terug gekomen en hebben zo 250 tot 300 kilogram aardappelen geroofd van mijn veld. De verse voetsporen die ik afgelopen dagen in ons veld in de Benedenstraat opmerkte, zijn niet van mij of ons gezin. Zo weten we ook dat ze verschillende keren zijn terug gekomen.”

“Dat gaat misschien om een klein percentage van de oogst, maar het gaat voor mij om het principe: ik vind dat dit niet kan. Als mijn koelkast leeg is, dan ga ik toch ook niet bij de buren de koelkast leeghalen? Dit moet echt stoppen.”

“Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar gebeurde het ook al op dezelfde manier op mijn veld. Recent sprak ik nog met een landbouwer in Meise, waar ook dieven aan het werk waren op het veld. Daar heeft de politie hen kunnen vatten.”

Geen alleenstaand geval

De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) bevestigt dat er een geval van moeskopperij (diefstal van groenten of oogst, red) in Meise was. “Op 31 augustus konden onze politiemensen zo twee mannen betrappen op een veld aan de Zelfoogstboerderij in de Klepperstraat in Meise”, bevestigt politiecommissaris Frank Maes.

“Het tweetal uit het Brusselse werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ze hadden basilicum op het veld ontvreemd. Na verhoor werden ze vrijgelaten, het parket behandelt de zaak verder.”

Ook Jan Robberechts zal de politie verwittigen over de diefstal van aardappelen op zijn veld. “Ik doe nu ook aangifte bij de politiezone Grimbergen, in de hoop dat die diefstallen eindelijk stoppen”, vertelt Jan. “De aardappeloogst valt sowieso zwaar tegen dit jaar door het natte weer. Nu krijg ik nog eens te maken met diefstal erbovenop. Het is om moedeloos van te worden.”

Oproep

Jan wil ook een oproep lanceren. “Ik zou aan de mensen willen vragen, dat als je iemand opmerkt op een bezaaid veld, en je denkt dat het niet de landbouwer zelf is, stop dan even en vraag waarmee die persoon bezig is. Mensen met slechte bedoelingen zullen dan vanzelf wel wegvluchten. Bij verdachte zaken is het ook best om altijd de politie te bellen”, besluit de landbouwer.