1.500 xtc-pillen aangetroffen in appartement in Ruisbroek: “Kleurrijke verpakkingen om te misleiden”

Het adres kwam in beeld na intensief speurwerk en afgelopen dinsdag volgde de inval. In het appartement trof de politie naast duizenden euro’s cash geld ook diverse soorten harddrugs aan, waaronder 1.500 XTC-pillen, meer dan 300 gram ketamine en kleinere hoeveelheden speed, heroïne, cocaïne en MDMA. De drugs werden in beslag genomen.

Kleurrijk

Opmerkelijk was dat de drugsdealer zijn producten in de kijker zette door de verdovende middelen in opvallende, aantrekkelijke verpakkingen te verkopen. Die verpakkingen kunnen gebruikers misleiden, onder meer omdat ze de indruk wekken dat het om een 'gecontroleerd' product gaat. Wat niet zo is : de samenstelling van de drugs blijft onduidelijk en dus risicovol. De verpakkingen werden mee in beslag om ze te vernietigen.

Aanhouding

Een 23-jarige man werd gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.