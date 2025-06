Parket vordert strenge straf na tragisch ongeval: “Het valt op dat hier vandaag geen haat is uitgesproken. Alleen verdriet."

"Rust vinden"

Bestuurster U.N., een 35-jarige moeder uit dezelfde straat, verklaarde dat ze achteruit wou rijden, maar de automatisch geschakelde wagen in ‘drive’ zette in plaats van in achteruit. Door de helling begon de auto te bollen, en in paniek zou ze op het gaspedaal hebben gedrukt. Ze testte negatief op alcohol en drugs.

Het werd een emotionele zitting. De weduwe van de overleden man stelde zich burgerlijke partij en vroeg slechts een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Toen nam de weduwe zelf het woord nam: "“Ik hoop dat we allebei uiteindelijk rust zullen vinden", zei ze tot U.N.. Er volgde daarop een hartverscheurend moment waarbij U.N. toestemming vroeg om Hanane een knuffel te mogen geven. Die kreeg ze en de tranen van een onmetelijk verdriet vloeide bij beide mama’s.

Uitspraak op 30 juni

De procureur vorderde een gevangenisstraf van vijf maanden met gedeeltelijk uitstel, een geldboete van 500 euro en bijkomende boetes voor verkeersinbreuken (waaronder stilstaan op het voetpad en het fout parkeren van een voertuig met draaiende motor). Ook werd een verval van het rijbewijs gevorderd, met praktische en theoretische herstelexamens.

De verdediging vond de schuldvordering streng en vroeg een alternatieve straf: een werkstraf, met eventuele voorwaarden. “Sluit haar niet op. Ze zit al 1,5 jaar gevangen in schuld en spijt. Laat haar bijdragen aan de maatschappij in plaats van haar eruit te halen.”

De rechter besloot de zitting in beraad te nemen en formuleerde het slotwoord met opmerkelijke menselijke nuance. “Het valt op dat hier vandaag geen haat is uitgesproken. Alleen verdriet. Dat is niet vanzelfsprekend, en ik wil u daar allen voor bedanken.” De uitspraak volgt op 30 juni.