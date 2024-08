Politie vraagt alert te zijn voor vreemde post-it’s: “Mogelijk poging tot oplichting, diefstal of inbraak”

Onlangs kreeg de politie van Grimbergen een melding van een inwoner uit het centrum van Grimbergen, die een post-it kleefbriefje op zijn voertuig terug vond. “Het voertuig stond gewoon geparkeerd op de oprit van een woonst. Op de post-it stond een GSM-nummer afgedrukt met de melding het nummer te bellen. Na onderzoek blijkt dat dit nummer een dood spoor is", zegt korpschef Jurgen Braeckmans. “We denken dan ook dat de post-it voor andere doelen moet dienen. Denk daarbij aan oplichting of verkenning van het terrein met het oog op inbraak of diefstal. Als ze zo’n post-it kleven terwijl ze rond een wagen aan het rondneuzen zijn, dan kunnen ze als excuus zeggen dat ze een bericht wilden achterlaten.”

De politie wil daarom inwoners waarschuwen om het nummer niet te bellen en voertuigen extra te controleren. " We vragen ook om onze diensten te contacteren en de omgeving te informeren. In het verleden kregen we ook al te maken met woonwagenbewoners die kaartjes achterlieten aan de autoruit met de melding dat ze geïnteresseerd zijn om je wagen te kopen. Ook dat kan een middel zijn om te kijken of het voertuig al dan niet slotvast is of om de situatie te verkennen en eventueel later in te breken of een diefstal te plegen”, zegt Braeckmans.