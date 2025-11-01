Koken met cachet: de recepten van Kenny Pappaert

Bereiding

Panna cotta

Week gelatine in koud water. Breng room en melk tot net onder het kookpunt. Voeg witte chocolade toe en laat smelten. Roer de uitgeknepen gelatine erdoor tot opgelost. Voeg vlierbloesemsiroop van 'Den Dael' en citroenrasp toe. Giet in siliconenmallen, vries in om te kunnen ontvormen en laat ontdooien in de koeling voor service.

Citroenverbena-granité

Breng water en suiker aan de kook tot een lichte siroop. Voeg citroenverbena toe, haal van het vuur en laat 15 minuten trekken. Zeef, voeg citroensap toe en giet in een platte schaal. Vries in en schraap elk half uur met een vork tot luchtige ijskristallen ontstaan.