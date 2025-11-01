Koken met cachet: de recepten van Kristof Begyn

Kristof Begyn (44 j.) woont in Grimbergen. Hij was jarenlang chef-eigenaar van het Vilvoordse restaurant KijkUit, maar gooide zijn culinaire leven over een andere boeg toen hij besloot praktijkleerkracht te worden op Campus Wemmel. Vanaf dit jaar werd hij er technisch adviseur. Kristof was ook meerdere keren een gewaardeerd gastjurylid voor de RINGtv-wedstrijd Het Beste Souper. De keuken van Campus Wemmel is zijn dagelijkse habitat. Hij maakt er een voorgerecht klaar met Sint Jacobsnootjes. Het hoofdgerecht is een lokale classic: Fazant op Brabantse wijze mét heerlijke, zelfgemaakte amandelkroketjes.