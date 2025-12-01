Koken met Cachet: de recepten van Sam Van Landeghem

In deze feestelijke kerstaflevering van Koken met Cachet neemt chef Sam Van Landeghem (Gastro Brisk, Groot-Bijgaarden – vroeger Restaurant Michel, finalist Beste Jonge Kok 2011) je mee in een verfijnd tweegangenmenu voor de eindejaarsperiode. Hij serveert hertenfilet met schorseneren, aardappelterrine en wintertruffel als hoofdgerecht, gevolgd door een bladerdeeggebak met chocoladeflan als feestelijk dessert.