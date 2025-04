Herinrichting druk kruispunt in Zellik start morgen: “Veel hinder verwacht”

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken verlopen de werken in 4 fases. Vanaf maandag wordt gewerkt aan de kant van de Hendrik De Kosterlaan, een maand later schuiven de werken op richting Zuiderlaan. Daarna is de aansluiting met de Raymond Pelgrimslaan aan de beurt. In een laatste fase wordt een nieuw middeneiland aangelegd. Er zijn verschillende omleidingen voorzien.

Alle info vind je via onderstaande link.