Sluiproute richting Gaasbeek wordt definitief fietszone: "Veiligheid verbeteren en fiets stimuleren"

Uit tellingen blijkt dat de Postberg, de Trontingenstraat en de Grote Vijverseleweg in Lennik vaak gebruikt worden als sluipwegen tussen Lennik en Gaasbeek. In een testfase werden de straten ingericht als fietszone, in een andere test werd de maatregel ‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ ingevoerd. Op basis van de resultaten van de proefopstellingen keurt de gemeenteraad nu definitieve verkeersmaatregelen goed.

“De drie straten worden ingericht als fietszone. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Auto’s en moto’s mogen ze niet inhalen, ongeacht de breedte van de weg”, zegt schepen van Mobiliteit Isabelle Duerinckx. “Er geldt ook een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Deze maatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebruik van fietsen te stimuleren.”

In de Grote Vijverselenweg wordt ook de maatregel ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ingesteld. “Dat betekent dat alleen bewoners van de straat, hun bezoekers en voertuigen voor leveringen toegang hebben tot deze weg”, aldus nog Duerinckx.