1 op de 10 handelspanden staat leeg

In onze provincie staat 9,1% van de panden leeg in Vlaams-Brabant. Het Belgische gemiddelde ligt met 10,3% iets hoger. De grootste winkelleegstand in onze regio vinden we in Machelen en Vilvoorde. Daar staat 15% van de handelspanden leeg. Ook in Halle, Overijse, Asse en Dilbeek is de leegstaand aanzienlijk. In Gooik en Galmaarden is er volgens Locatus dan weer nauwelijks leegstand.

Werkgeversorganisatie Unizo is niet verrast over de cijfers. “Die zijn iets beter dan vorig jaar, maar de vooruitgang is minimaal. Handelspanden herbestemmen zodat er maakbedrijven, vrije beroepspraktijken, diensten of woningen kunnen worden in ondergebracht, daar slagen we niet in en wordt het probleem niet ten gronde aangepakt,” zegt Nancy Van Espen, directeur van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel.

Unizo roept gemeenten dan ook op om een versnelling hoger te schakelen. “Lokale besturen moeten een consequent, streng vergunningsbeleid voeren, met focus op de versterking van de lokale gemeentekern. In zo'n beleid kan geen plaats zijn voor vergunningen aan ontwikkelaars van grote bijkomende winkelcomplexen in de rand. De net afgeleverde vergunning voor een shoppingcomplex op de oude veilingsite van Kampenhout-Sas is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar," besluit Nancy Van Espen.