Luk en Lina Lapage zijn de winnaars van 10 jaar RINGtv-KOK. Dat maakte RINGtv de finalisten coronagewijs bekend via Skype. Nadat vader en dochter in 2015 al de editie van Junior Kok wonnen, mogen ze zich nu The Best Ever noemen. De professoren Katia Segers en Francis Maes en de leraars Geert en Dirk Demesmaeker blijven voor altijd superfinalisten. Ook de Beste Bakkers zijn bekend gemaakt: de juristen Joost Samyn en Filip Rutgeers maakten volgens de jury de lekkerste feesttaart ter gelegenheid van 25 jaar RINGtv.

10 jaar RINGtv-KOK: en The Best Ever is....

De jubileumeditie van de RINGtv-kookwedstrijd vormde de kers op de taart van 10 jaar kookwedstrijd. Finalisten van de voorbije jaren streden de voorbije weken voor de titel van The Best Ever en die taak namen ze erg serieus, want het wedstrijdniveau lag nog nooit zo hoog.

In de finale kregen de finalisten de opdracht om een feestmenu van vier gangen klaar te maken volgens opgelegde thema's. Het voorgerecht moest een duo van langoestines zijn, het tussengerecht een bereiding met asperges. Als hoofdgerecht kregen de kandidaten het thema lamsschouder. Voor het dessert moesten ze maar liefst tien individuele taartjes klaar krijgen.

Opvallend: bij elk gerecht sprong één duo er bovenuit. Niet makkelijk voor juryleden Bartel Dewulf en Glenn Verhasselt (chef Sir Kwinten), maar uiteindelijk werd beslist dat vader en dochter Luk en Lina het meest consistent waren in alle rondes. Zij mogen zich tot in de oneindigheid The Best Ever van 10 jaar RINGtv KOK noemen.

Beste Bakkers

Omdat RINGtv dit jaar ook 25 jaar bestaat en er dus eigenlijk twee feestelijkheden zijn dit jaar, kregen alle kandidaten in de voorrondes de opdracht om een feesttaart te maken voor jouw zender. Onder het kennersoog van Luc Jenet, technisch adviseur patisserie bij COOVI, werden alle taarten geproefd, gewikt en gewogen. De biscuit met frambozenmousse van de juristen Joost en Filip kwam als winnaar uit de bus.

Kijk hier opnieuw naar de finale.

Kijk hier opnieuw naar de bekendmaking van de winnaars.