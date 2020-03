10 jaar RINGtv-KOK: taart van de Beste Bakkers voor 25 jaar RINGtv (juristen)

Dubbel feest dit jaar op jouw zender: RINGtv viert dit jaar haar 25ste verjaardag én er is de jubileumeditie van 10 jaar RINGtv-KOK. Lang moesten we niet nadenken vooraleer we besloten om alle kookduo’s in de voorrondes een feesttaart voor RINGtv te laten maken. De mooiste en vooral lekkerste taart zal geserveerd worden op een groot feest ter afsluiting van de wedstrijd. En dat zal deze heerlijke biscuit met mousse van bosvruchten van de juristen zijn, want Joost Samyn en Filip Rutgeerts zijn uitgeroepen tot Beste Bakkers van RINGtv!

Ingrediënten:

Voor de biscuit:



- 100 g poedersuiker

-280 g eiwit

- 100 g kristalsuiker

- 300 g frambozenpuree

- 260 g amandelpoeder

- 100 g bloem

- 70 g cacaopoeder

- 85 g gesmolten boter

Voor de bosvruchtenmousse:

- 150 g bosvruchtenpuree

- 75 g kristalsuiker

- 90 g room

- 325 g melkchocolade

- 350 g room

Voor de yoghurtmousse:

- 100 g mascarpone

- 100 g Griekse yoghurt

- 70 g poedersuiker

- 150 g room

- 1 geweekt gelatineblaadje

- 20 ml rabarbersap

Voor de afwerking: verse bosvruchten

Bereiding:



De chocoladebiscuit met frambozenpuree:

- Klop de eierdooiers met de bloemsuiker geleidelijk op in de keukenmachine.

- Klop daarna het eiwit met de suiker geleidelijk op.

- Roer de frambozenpuree onder het ei-suikermengsel en spatel de opgeklopte eiwitten eronder.

- Zeef het amandelpoeder, de bloem en cacaopoeder eronder.

- Roer de gesmolten boter langzaam onder het beslag.

- Smeer het beslag op een omgedraaide bakplaat uit op een matje. Bak de biscuit 5 minuten af in de oven op 200°C.

- Dek de biscuit af met bakpapier en laat afkoelen.

- Steek er 4 vormpjes uit. De vormpjes blijven rond de biscuit zitten zodat je ze straks makkelijk kan opvullen met bosvruchtenmousse.

De bosvruchtenmousse:

- Verwarm de bosvruchtenpuree met de room, de azijn en de suiker.

- Neem de pan van het vuur en smelt de uitgeknepen gelatine erin.

- Smelt de chocolade in de magnetron of au bain-marie. Giet hier 1/3e van de warme massa met bosvruchten op, spatel de chocolade er voorzichtig onder. Herhaal dit voor het tweede en het derde deel tot je een egale en glanzende massa krijgt.

- Als de massa een temperatuur van 45 °C heeft bereikt, spatel je er voorzichtig de room onder.

- Lepel de mousse in de bakvorm en zet in de vriezer.

- Haal de mousse uit de mal als hij volledig bevroren is. Laat de mousse dan ontdooien in de koelkast.

De yoghurtmousse:

- Roer de yoghurt en mascarpone los, meng de poedersuiker eronder.

- Verwarm het rabarbersap. Doe er de uitgeknepen gelatine bij. Voeg er ook 1/4e van de yoghurtmassa aan toe. Roer goed door en roer dit mengsel vervolgens door de rest van de yoghurtmassa.

- Meng er het limoensap onder en roer glad.

- Spatel er voorzichtig de opgeklopte room onder. Lepel in een spuitzak en bewaar in de koelkast.



Serveren:

- Haal de biscuit met bosvruchtenmousse uit de bakvorm. Versier met de stukjes vers fruit en blaadjes citroenmelisse. Spuit er dotjes yoghurtmousse tussen.

Bekijk hier de voorronde van de Beste Bakkers van RINGtv.