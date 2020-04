10 jaar RINGtv-KOK: Turkse lamsstoofpot met auberginesaus (professoren)

De finale van 10 jaar RINGtv-KOK was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Onze finalistenduo’s kregen de opdracht om een gastronomisch diner van vier gangen te serveren aan een jury en een aantal gasten. Professoren Katia en Francis vonden hun hoofdgerecht in de Turkse keuken: Hunkar Begendi, wat zoveel betekent als ‘de vreugde van de sultan’: een Turkse stoofpot van lam met auberginesaus. Héérlijk!

Ingrediënten en bereiding van het lam:

Snij het vlees van een ontbeende lamsschouder of lamsbout in stukjes.

Bruin de stukjes vlees in olijfolie of boter in een pan.

Doe ze in een stoofpot en voeg 400 gram gepelde tomaten toe, zout, peper en een beetje suiker (een drietal theelepels), eventueel wat extra water. Laat een uur lang het stoven met het deksel op de pan, bij voorkeur in de oven (190°). Laat op het einde de saus extra inkoken. Voeg peper, zout en suiker toe naar smaak.

Auberginesaus

Verwarm een oven op 220°.

Prik een viertal aubergines met een mes en leg ze op een bakplaat bedekt met aluminiumfolie in de oven. Laat ze ca. 45 minuten in de oven. Als ze afgekoeld zijn, kun je ze pellen. Doe het vruchtvlees in een vergiet en pers het uit. Mix het vruchtvlees fijn (met een vork of een mixer).

Maak een bechamelsaus: maak een roux met een klontje boter en een drietal theelepels bloem. Zet op het vuur en laat de bloem goed uitdrogen. Doe er daarna warme melk bij, zout en een beetje nootmuskaat of za’atar en verwarm al roerend ca. 15 minuten.

Klop de auberginepuree door de saus. Zet de saus weer op het vuur en roer er een beetje kaas (geraspte gruyere of gouda) doorheen.

Hasselback aardappel

Verwarm de oven op 200°.

Neem aardappelen (geschild of ongeschild naar keuze) en snij er inkepingen in over de hele lengte. Leg de aardappel daarvoor op een houten lepel. Zo vermijd je dat je hem helemaal doorsnijdt.

Schik ze in een ovenschaal.

Bestrijk ze met een mengsel van gesmolten boter, peper, zout, geraspte look en tijm.

Zet ze een veertigtal minuten in de oven.