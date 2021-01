10% meer werkzoekenden in vergelijking met vorig jaar

Eind december telde Halle-Vilvoorde 15.853 werkzoekenden. Dat is 10,6% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De toename in onze regio is hoger dan elders in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van VDAB.

Eind december telde onze provincie Vlaams-Brabant bijna 28.000 niet-werkende werkzoekenden. Meer dan den helft daarvan komen uit onze regio. Het aantal werkzoekenden ligt in Halle-Vilvoorde 10,6% hoger dan eind vorig jaar. “De impact van beide lockdowns zijn duidelijk zichtbaar”, zegt VDAB in zijn maandrapport. “In maart en april een duidelijke zagen we een duidelijk stijging van het aantal werkzoekenden. Dat komt omdat heel wat tijdelijke contracten werden stopgezet en bedrijven minder werknemers aanwierven.”

De stijging van het aantal werkzoekenden ligt ook een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde, dat 6,5% bedraagt. “In november zagen we wel een stabilisatie van het aantal werkzoekenden in plaats van een traditionele daling na de zomermaanden. Toen kwamen er naar goede gewoonte werkzoekenden bij omdat veel afgestudeerden op de arbeidsmarkt kwamen. Al was die aangroei in de zomer, tegen alle verwachtingen in, minder groot dan de voorgaande jaren”, merkt de VDAB op.

Opvallend is dat in onze regio het aantal mensen die al tussen de 1 en de 2 jaar een job zoekt, met bijna een kwart is gestegen tegenover vorig jaar. “We eindigen het jaar met meer werkzoekenden dan de voorbije twee jaar, maar nog een stuk minder dan in 2016 en 2017. De overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat heel wat bedrijven overeind blijven of nog geen of beperkt personeel laten afvloeien”, aldus de VDAB.