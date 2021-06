11 jaar kookwedstrijden op RINGtv

Tien jaar lang organiseerde RINGtv een kookwedstrijd voor amateurkoks. Met succes. Het programma viel enorm in de smaak bij onze kijkers en volgers op social media. Veel van de kandidaten hebben intussen ook naam en faam verworven in de horeca.

Maar omwille van de coronacrisis werd de ‘Beste RINGtv-kok’ omgedoopt in de Trofee van het Beste Souper. “Er werd gekozen om te werken met de vele verenigingen die ons zendgebied rijk is. Ze organiseren soupers, eetfestijnen om geld in het laatje te krijgen voor de werking. Maar vooral om mensen samen te brengen. Verenigingen zijn het hart van het sociaal weefsel. Dit programma wou dat onderstrepen en tegelijk de verenigingen in de schijnwerpers zetten op een moment dat ze – door corona – in de schaduw staan. Want op de voorgrond, daar is waar verenigingen horen”, verduidelijkt hoofdredacteur Dirk De Mesmaeker.

Voor dit programma werkte RINGtv samen met de gemeentebesturen van Machelen, Steenokkerzeel, Opwijk, Lennik, Bever en Hoeilaart. “Zij stapten met het format naar hun verenigingen en het was opvallend hoeveel er zin hadden in een deelname. In een aantal gemeenten werden zelfs voorrondes georganiseerd”, aldus Dirk De Mesmaeker. De elfde editie van de kookwedstrijd is dus op tal van vlakken een bijzondere editie geworden. Een editie die waarschijnlijk ook volgend jaar een vervolg krijgt. “Via dit programma kan RINGtv voluit doen waarvoor het bestemd is en wat het graag doet: dichtbij de kijkers en dichtbij de mensen staan”, besluit de hoofdredacteur.

Klik hier voor de slotaflevering van het 'Beste Souper'.