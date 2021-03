1.300 extra plaatsen in scholen in de Vlaamse Rand

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) deed een tijdje geleden een oproep om projecten in te dienen die extra plaatsen zouden creëren in de scholen van de Vlaamse Rand. Intussen is duidelijk welke projecten welk bedrag krijgen. In de Vlaamse Rand gaat het om onderwijszone Vilvoorde (Vilvoorde, Grimbergen, Kortenberg, Tervuren, Steenokkerzeel, Machelen, Huldenberg, Overijse, Zaventem, Hoeilaart, Kraainem en Wezembeek-Oppem), onderwijszone Dilbeek (Dilbeek, Asse, Opwijk, Meise, Londerzeel, Ternat, Mechtem, Affligem, Wemmel en Kapelle-op-den-Bos) en onderwijszone Halle (Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Gooik, Herne, Pepingen, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Lennik en Linkebeek).”Ik deed een beroep op de lokale besturen van de onderwijszones Vilvoorde, Dilbeek en Halle om op zoek te gaan naar concrete projecten die het beste inspelen op het capaciteitstekort”, legt Ben Weyts uit. “Lokale bondgenoten zijn immers het beste geplaatst om in te schatten waar extra capaciteitsmiddelen het meeste goed doen.”

Concreet gaat er een bedrag van 3 miljoen euro naar de bouw van een nieuwe eerstegraadsschool van het secundair in Sint-Pieters-Leeuw (300 extra plaatsen), 1,3 miljoen naar het Sint-Martinuscollege in Overijse (144 extra plaatsen) en 1,2 miljoen euro naar het Sint-Donatiusinstituut in Merchtem (140 extra plaatsen). Ook scholen in Zaventem (GO! Atheneum en ZAVO), Hoeilaart (GO! Middenschool), Kapelle-op-den-Bos (KOBOS), Londerzeel (Virgo Sapiens), Opwijk (’t Schoolhuis), Ternat (Sint-Angela), Halle (Atheneum) en Beersel (Sint-Victor Alsemberg) krijgen subsidies om extra plaatsen te creëren.