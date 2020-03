1292 wandelaars telden ze de voorbije uren aan de start van de Kriek- en Mattentochten in sporthal De Hernekouter in Herne. Op het menu stonden tochten van 4,6, 10, 15, 22 of 32 kilometer. Mooi wandelweer was het allesbehalve maar toch konden de organisatoren rekenen op een schare trouwe wandelfans.

Een verslag zie je maandag in het nieuws op RINGtv.