20% minder ongevallen op Vlaams-Brabantse wegen in eerste zes maanden van 2020

De eerste zes maanden van 2020 telde onze provincie 1.162 ongevallen met gewonden. Dat zijn er 300 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van verkeersinstituut Vias. Een daling die vooral wordt toegeschreven aan het mindere verkeer op de baan door de maandenlange lockdown. De ongevallen werden dan weer wel ernstiger. Verder is Vlaams-Brabant de enige provincie in Vlaanderen waar het aantal ongevallen met fietsers stijgt.

1.162 ongevallen het voorbije half jaar tegenover 1.465 ongevallen tijdens dezelfde periode vorig jaar. En 13 doden tegenover 17 doden. “De resultaten zijn zeker beïnvloed door de lockdown van bijna drie maanden waarbij de verplaatsingen sterk beperkt werden”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. “Daarentegen constateren we toch een verontrustende tendens als we kijken naar de ernst van de ongevallen. Hoewel er veel minder verkeer was, hebben sommige bestuurders toch beduidend grotere risico’s genomen.”

Het is al van 2013 dat de ongevallen tijdens de eerste 6 maanden van het jaar nog zo ernstig waren. Door het mindere verkeer hadden chauffeurs vaker vrije baan en duwden daardoor iets sneller het gaspedaal in, al ziet Vias ook een andere oorzaak. “De lagere pakkans tijdens de lockdown heeft ertoe geleid dat sommige bestuurders veel te hard gereden hebben. Dit bewijst nogmaals dat controles op overdreven snelheid noodzakelijk zijn om de snelheidslimieten te laten respecteren”, aldus Willems.

Opvallend is dat Vlaams-Brabant de enige Vlaamse provincie is waar het aantal ongevallen met fietsers de voorbije maanden is gestegen. In 2019 ging het om 418 ongevallen met tenminste één fietser tussen januari en juni, dit jaar zijn er dat 446. In 2020 vielen bij die ongevallen vier slachtoffers te betreuren, vorig jaar was er dat maar één.