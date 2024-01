84 scholen krijgen ruim 3,6 miljoen euro voor ‘méér Nederlands’

84 scholen in onze regio krijgen een subsidie van ruim 3,6 miljoen euro. Het gaat om scholen waar minstens de helft van de leerlingen een andere thuistaal heeft. De investering kadert in een reeks maatregelen om extra in te zetten op de kennis van het Nederlands .

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil van het huidige schooljaar het ‘Schooljaar van het Nederlands’ maken. Daarom gaat er 20 miljoen euro naar 512 scholen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook 84 scholen in onze regio kunnen op extra geld rekenen. Scholen kunnen de middelen gebruiken om extra personeel aan te trekken, voor de organisatie van extra lesuren Nederlands, of kunnen via begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen of andere organisaties extra expertise in huis halen om in te zetten op meer Nederlands.

“We zetten in op méér Nederlands en dus ook op méér onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Álles staat of valt met een goede kennis van onze taal.”

Overzicht scholen in onze regio: